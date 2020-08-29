Новая коллекция Miraton – оригинальность, завораживающий вид и комфорт в одном флаконе

Каждая девушка следит за модой и всегда пытается купить какую-то оригинальную и интересную модель обуви. Поэтому была выпущена новая коллекция SS'2020 Miraton, которая приятно удивила модниц.

Особенности коллекции Miraton

Новая коллекция магазина отличается определенными особенностями:

​привычные вещи выглядят совершенно по-новому. Городские женские туфли на каблуке, классические, спортивные модели имеют новый вид;



​​оригинальность. В новой коллекции преобладают необычные дополнения, формы, прозрачные вставки, яркие оттенки;



​интересные надписи, рисунки, которые расположились на обуви. Это имеет привлекательный вид, освежает изделие и при этом смотрится довольно дерзко;



​вещи с сеткой. Для лета она очень актуальна;



​​каталог содержит товары, представлены лучшими брендами.

Интересные предложения из SS'2020

Коллекция представила новые интерпретации от дизайнеров, которые коснулись спортивной, элегантной, женственной и классической обуви. Потенциальные покупатели уже смогли оценить интересные новинки. Здесь собрали разные модели, которые понадобятся настоящим модницам в теплый сезон.

Кеды в приоритете

Стоит обратить внимание на кроссовки, где имеются вырезы, прозрачные либо контрастные вставки. Если речь идет о моделях, выполненных в более спокойных оттенках, то они дополнены сочными деталями. Актуальными остаются варианты обуви с массивной подошвой. Предлагаемые кроссовки:

​сделаны из воздухопроницаемых, легких материалов. Это может быть текстиль, сетка, натуральная кожа;



​немного весят, чтобы женщина оставалась активной вне зависимости от ситуации;



​обладают разными оттенками. Каждая модель сможет дополнить модный лук и сделать его совершенным.

Альтернативные спортивные босоножки

Miraton предлагает женщинам красные туфли, сандалии, которые сделаны на подошве, отличающейся особой прочностью. Здесь имеются красивые ремешки, которые вьются вокруг стопы. В тренде остаются спортивные босоножки, которые обладают стойким каблуком. Вместо кедов можно взять сандалии, которые дизайнеры дополнили урбанистическими элементами. Также в коллекции имеют место быть карабины, светоотражающие элементы. С помощью босоножек в спортивном стиле можно красиво дополнить свой образ на каждый день.





Модная летняя обувь

Кроме кроссовок стоит уделить внимание и другим новинкам. Miraton предлагает модницам:

​туфли, босоножки, на которых преобладают неоновые, желтые, малиновые цвета. Они так и гласят, что наступило лето;



​мюли, где присутствует квадратный носок. Они идеально подчеркнут офисный образ, поскольку отличаются своей универсальностью;



​туфли, где пятка остается открытой, а каблук идет расклешенный либо клиновидный;



модели, обладающие надписями, силиконовыми нашивками, принтами.

Интернет-магазин “Миратон” предлагает купить качественную женскую обувь, которая не просто будет оригинальной. Она станет частью совершенного образа и будет служить вам долгие годы!