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Новая коллекция Miraton – оригинальность, завораживающий вид и комфорт в одном флаконе
Каждая девушка следит за модой и всегда пытается купить какую-то оригинальную и интересную модель обуви. Поэтому была выпущена новая коллекция SS'2020 Miraton, которая приятно удивила модниц.
Особенности коллекции Miraton
Новая коллекция магазина отличается определенными особенностями:
- привычные вещи выглядят совершенно по-новому. Городские женские туфли на каблуке, классические, спортивные модели имеют новый вид;
- оригинальность. В новой коллекции преобладают необычные дополнения, формы, прозрачные вставки, яркие оттенки;
- интересные надписи, рисунки, которые расположились на обуви. Это имеет привлекательный вид, освежает изделие и при этом смотрится довольно дерзко;
- вещи с сеткой. Для лета она очень актуальна;
- каталог содержит товары, представлены лучшими брендами.
Интересные предложения из SS'2020
Коллекция представила новые интерпретации от дизайнеров, которые коснулись спортивной, элегантной, женственной и классической обуви. Потенциальные покупатели уже смогли оценить интересные новинки. Здесь собрали разные модели, которые понадобятся настоящим модницам в теплый сезон.
Кеды в приоритете
Стоит обратить внимание на кроссовки, где имеются вырезы, прозрачные либо контрастные вставки. Если речь идет о моделях, выполненных в более спокойных оттенках, то они дополнены сочными деталями. Актуальными остаются варианты обуви с массивной подошвой. Предлагаемые кроссовки:
- сделаны из воздухопроницаемых, легких материалов. Это может быть текстиль, сетка, натуральная кожа;
- немного весят, чтобы женщина оставалась активной вне зависимости от ситуации;
- обладают разными оттенками. Каждая модель сможет дополнить модный лук и сделать его совершенным.
Альтернативные спортивные босоножки
Miraton предлагает женщинам красные туфли, сандалии, которые сделаны на подошве, отличающейся особой прочностью. Здесь имеются красивые ремешки, которые вьются вокруг стопы. В тренде остаются спортивные босоножки, которые обладают стойким каблуком. Вместо кедов можно взять сандалии, которые дизайнеры дополнили урбанистическими элементами. Также в коллекции имеют место быть карабины, светоотражающие элементы. С помощью босоножек в спортивном стиле можно красиво дополнить свой образ на каждый день.
Модная летняя обувь
Кроме кроссовок стоит уделить внимание и другим новинкам. Miraton предлагает модницам:
- туфли, босоножки, на которых преобладают неоновые, желтые, малиновые цвета. Они так и гласят, что наступило лето;
- мюли, где присутствует квадратный носок. Они идеально подчеркнут офисный образ, поскольку отличаются своей универсальностью;
- туфли, где пятка остается открытой, а каблук идет расклешенный либо клиновидный;
- модели, обладающие надписями, силиконовыми нашивками, принтами.
Интернет-магазин “Миратон” предлагает купить качественную женскую обувь, которая не просто будет оригинальной. Она станет частью совершенного образа и будет служить вам долгие годы!