У Зеленского объяснили, почему Сытник останется руководить НАБУ

Нынешний глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник продолжит руководить ведомством, несмотря на решение Конституционного суда о незаконности его назначения на должность. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.



По его словам, сейчас отсутствует законный механизм назначения нового директора НАБУ. "Если признан указ неконституционным, то следующий его указ о назначении кого-либо на должность директора НАБУ будет тоже неконституционным в перспективе", - пояснил Вениславский.



Для исправления механизма назначения директора НАБУ нужны законодательные изменения, которые требуют времени, отметил представитель президента в КС.



"Что с этим делать, до конца непонятно. Вопросов больше чем ответов", - заявил Вениславский. Он также уточнил, что решение КСУ не скажется на расследованиях НАБУ.



"Нет, угрозы делам нет. Все действия, совершенные директором НАБУ до сегодняшнего дня, будут считаться легитимными и конституционными. Решение КСУ не имеет ретроспективного действия", - сказал представитель президента в КС.

