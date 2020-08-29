Венгрия первой в ЕС снова закрывает границы из-за коронавируса

Власти Венгрии первые закрывают границы страны среди стран-членов ЕС, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.



“С 1 сентября иностранным гражданам будет отказано во въезде на территорию Венгрии”, — заявил в пятницу, 28 августа, глава администрации венгерского премьер-министра Гёргей Гуляш.



Планируется, что это мероприятие будет сначала действовать в течение одного месяца. Тем самым Венгрия стала первым государством Европейского Союза, которая снова закрыла свои границы после того, как в июне страны Шенгенской зоны смягчили большинство ограничений на передвижение в ее пределах.



Согласно новым правилам, граждане Венгрии смогут беспрепятственно въехать в страну, если предъявят два негативных теста на SARS-CoV-2. В противном случае им придется провести 14 дней на карантине.



Как отмечает издание, Венгрии удалось “относительно успешно” справиться с пандемией. В стране зафиксировано лишь 5511 случаев заражения коронавирусом, 614 человек умерли из-за последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом. Однако, в последние дни существенно увеличилось количество заражений, большинство новых случаев инфицирования произошло за рубежом.

