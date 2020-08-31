Фокин предупредил о катастрофе страшнее Чернобыля

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил об угрозе масштабной экологической катастрофы.



Он отметил, что разрушение инфраструктуры в Донбассе привело к тому, что многие шахты затоплены и "брошены на произвол судьбы", а водонакопители переполнены. Он подчеркнул, что необходимо срочно организовывать работы по их очистке, поскольку вода может заполнить все местные реки и озера, а затем войти в Азовское и Черное моря.



"Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария", — заключил Фокин в интервью "Страна.ua".



Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор энергоблока № 4. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока.

