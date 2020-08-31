Если у одного ученика подтвердят коронавирус, то весь класс будет отправлен на самоизоляцию

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что если хотя бы у одного ученика в классе будет подтвержден коронавирус, то весь класс будет отправлен на 14-дневную самоизоляцию.



"Четкая рекомендация: если хотя бы один ученик в классе будет инфицирован и будет установлен диагноз коронавирусная болезнь, то весь класс будет считаться как близкие контакты, и все дети из этого класса пойдут на самоизоляцию на 14 дней", - сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

