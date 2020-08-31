Небольшая доза ЛСД облегчила боль - ученые

Европейские ученые экспериментально подтвердили обезболивающий эффект небольших доз ЛСД, которые не приводят к сильным психоделическим эффектам. Об этом N+1 сообщает со ссылкой на статью в Journal of Psychopharmacology.

Ученые провели плацебо-контролируемое исследование, в ходе которого участникам необходимо было как можно дольше держать руку в холодной воде после приема 5, 10 и 20 микрограммов вещества.



Самой эффективной оказалась дозировка в 20 микрограммов: после приема участники дольше держали руку в воде и меньше жаловались на неприятные ощущения.



Механизм обезболивающего эффекта от приема ЛСД пока непонятен, но может объясняться либо психологическим действием, либо тем, что у участников повысилось давление, пишут ученые.



После многолетнего запрета исследования с применением ЛСД сейчас разрешены в некоторых странах и активно проводятся.



В 2018 году лечение псилоцибином было признано "прорывной терапией" Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов министерства здравоохранения США.



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