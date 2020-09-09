Netflix объявил о начале производства сериала «Обитель зла»

Стриминговый сервис Netflix анонсировал сериал «Обитель зла» по одноименной вселенной серии игр (Resident Evil), сообщает Deadline.



Его режиссером выступит Бронуэн Хьюз, известная по работе над сериалами «Во все тяжкие» и «13 причин почему», а сценарием займется Эндрю Дабб («Сверхъестественное»). Всего появятся восемь серий шоу. Зрители увидят совершенно новую историю в двух временных периодах.



В первой временной линии 14-летние главные героини Джейд и Билли Вескер переезжают в Нью-Ракун-Сити — искусственно созданный корпоративный город. Чем дольше девушки там находятся, тем сильнее убеждаются в том, что город больше, чем кажется. Героини также выясняют, что их отец скрывает темные секреты, которые способны разрушить мир.



Вторая временная линия перенесет зрителя на много лет вперед: на Земле осталось менее 15 миллионов человек и живут более 6 миллиардов монстров — обращенных людей и животных, зараженных Т-вирусом. Джейд, которой теперь 30 лет, изо всех сил борется за выживание в новом мире, в то время как ее преследуют секреты прошлого об отце, сестре и самой себе.



«Для всех фанатов Resident Evil и тех, то еще не знаком с франшизой: в сериале будет много старых друзей и некоторые вещи (кровожадные, безумные), которых люди никогда раньше не видели», — заверил Дабб.





