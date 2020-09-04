В известном витамине увидели мощное противовирусное лекарство

Компьютерное моделирование, к которому обратились индийские специалисты, позволило установить: витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения COVID-19, пишет "Известия".



По мнению специалистов, этот витамин можно добавлять в препараты или увеличивать его дозу, если он уже в них содержится. В частности, предлагается увеличить дозу метилкобаламина (форма витамина В12) и добавить его во все протоколы лечения коронавируса. Среди продуктов питания витамин В12 можно найти в печени, говядине, свинине, баранине, яйцах и грудке индейки. Эти продукты медики советуют обязательно добавлять в рацион.



Комментирует заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов: "С точки зрения иммунологии, эффективность B12 ничем не подтверждена, поэтому мы не можем рекомендовать его как противовирусный препарат. Однако метилкобаламин обладает противовоспалительным действием, и потенциально им можно лечить пациентов с COVID-19.



Правда, скорее всего, опосредовано. В12 усиливает выделение мелатонина - одной из антиоксидантных молекул. Она через микробиоту кишечника влияет на механизмы врожденного иммунитета и обладает противовоспалительным эффектом".

