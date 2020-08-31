В Украине 2141 человек заболел COVID-19 за минувшие сутки

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 2 141 заболевших Covid-19 за сутки, 380 человек выздоровели, 30 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны. Днем ранее, 30 августа сообщалось о 2 096 заболевших, 29 августа был выявлен 2 481 заболевший Covid-19 за сутки, что стало максимальным показателем с начала пандемии, 28 августа было 2 438 заболевших за сутки.



Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро понедельника 121 215 человек, выздоровевших – 57 114, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 557 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 61 544 человек, что на 1 731 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (277), Одесской (189), Харьковской (187), Черновицкой (158), Львовской (154) областях.



Кроме того, зафиксировано 181 653 подозрений, что на 2021 больше, чем за минувшие сутки.

