В ВР в целом зафиксировано 23 случая COVID-19 среди нардепов - Разумков

На сегодня 23 парламентария заболели или сейчас болеют коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом на заседании согласительного совета сказал глава парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.



"Даже сегодня в Верховной Раде мы имеем 23 коллег, которые заболели или даже сейчас болеют... и 7 случаев в аппарате ВР", - сказал Разумков.



Он призвал всех присутствующих соблюдать масочный режим, ведь ситуация с коронавирусом в стране "непростая".

