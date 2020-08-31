Глава делегации Украины при ПА НАТО требует исключить Фокина из состава ТКГ

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО, народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев считает необходимым вывести заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина из состава ТКГ.



"Не может быть амнистии для боевиков, которые убивали украинских военных. Не должно быть особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей. Хочу напомнить господину Фокину, что каждый метр украинской земли в Донецкой и Луганской областях, который удалось отстоять, отбить, выгрызть из лап российских и пророссийских наемников, пропитан кровью украинских воинов, моих собратьев. И вы, господин Фокин, не имеете никакого права распоряжаться судьбой этих территорий и их жителей", - написал он в соцсети Facebook.



"Люди, которые фактически сдают национальные интересы и откровенно подыгрывают врагу, не имеют права представлять нашу страну ни в одной структуре. Поэтому я требую вывода Фокина из состава ТКГ! Прошу коллег поддержать!", - призвал Чернев.



Ранее Фокин в интервью изданию "Strana.ua" заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".



В понедельник, 31 августа, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что считает заявление Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований не соответствующим национальным интересам.

