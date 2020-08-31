Иран назвал условия досудебного решения вопросов по катастрофе МАУ

Все вопросы по катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Иране могут быть урегулированы в досудебном порядке, если стороны будут двигаться в духе доброй воли. В частности, если Украина не будет политизировать процесс и нагнетать медийный ажиотаж.



Об этом в интервью "Укринформу" рассказал посол Ирана в Украине Манучехр Моради.



По его словам, если Украина и Иран будут двигаться в духе доброй воли, то проблем не возникнет и стороны достигнут согласия.



"Иными словами, требования, выходящие за юридические рамки, и незаконные требования с одной стороны, а также отсутствие добрых намерений могут создать трудности в решении вопросов, связанных с катастрофой, и способствовать затягиванию их решения", - отметил Моради.



Он отметил, что Тегеран взял ответственность за катастрофу на третий день после нее, отправил "черные ящики" во Францию, участвовал в политических и юридических консультациях, в том числе с экспертами ICAO, задержал подозреваемых и начал судебный процесс.



В то же время посол напомнил, что Украина якобы не признала ответственность за уничтожение в 2001 году Ту-154 российской авиакомпании "Сибирь". А США в 1988 сбили пассажирский самолет авиакомпании Iran Air с крейсера Vincennes, а причастные к инциденту не только не понесли наказание, а были награждены.



"Моя просьба заключается также в том, чтобы мы строили наш диалог в рамках закона и на основе доброй воли и стремились сохранять позитивную атмосферу, созданную после первого тура переговоров, воздерживались от политизации вопроса и создания медийного ажиотажа. В этом случае, я уверяю, что дело будет решено быстро, четко, объективно, на основе справедливости", - добавил Моради.

