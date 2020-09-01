Латвия ввела санкции против Лукашенко и 29 белорусских чиновников

На основании решения кабинета министров Латвии, а также по согласованию с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение о наложении бессрочного запрета на въезд 30 белорусским чиновникам, включая Александра Лукашенко.



Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт МИДа Латвии.



Как отмечается, лицам из этого списка не разрешается въезжать в Латвию, и этот запрет действует на неопределенный период времени.



В список включены представители аппарата и администрации президента Беларуси, Центральной избирательной комиссии Беларуси, Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры Беларуси, Комитета государственной безопасности, Следственного комитета, Совета безопасности, Комитета государственного аудита и горисполком города Минска.



«Эти люди своими действиями организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа и последующее насильственное подавление мирных протестов», — говорится в заявлении МИД Латвии.



Отмечается, что Латвия решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов и активистов в Беларуси. В МИД Латвии также призвали власти ЕС не откладывать принятие аналогичных решений.



В заявлении подчеркивается, что каждый из ниже указанных официальных лиц теперь является персоной нон грата в Латвии:



1. Александр Лукашенко



2. Виктор Лукашенко



3. Игорь Сергеенко



4. Максим Рыженков



5. Ольга Чуприс



6. Дмитрий Крутой



7. Геннадий Богдан



8. Лидия Ермошина



9. Вадим Ипатов



10. Елена Дмухайло



11. Светлана Кацубо



12. Игорь Плышкевский



13. Олег Слижевский



14. Ирина Челиковека



15. Валерий Вакульчик



16. Иван Тертель



17. Иван Носкевич



18. Александр Конюк



19. Юрий Караев



20. Геннадий Казакевич



21. Александр Барсуков



22. Сергей Хоменко



23. Юрий Назаренко



24. Роман Мельник



25. Иван Кубраков



26. Олег Шаблико



27. Андрей Равков



28. Алексей Волков



29. Сергей Аземша



30. Андрей Смаль



Как сообщал Укринформ, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.



Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о не менее пяти погибших во время протестов.



Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

