У Путина решили пока не засылать свою армию в Беларусь
Россия не будет высылать на помощь в Беларусь своих силовиков, несмотря на ситуацию в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песокв.
"В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - сказал Песков.
По его словам, "в данном случае правоохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей".
Источник: Корреспондент
31.08 15:35