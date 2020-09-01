У Путина решили пока не засылать свою армию в Беларусь

Россия не будет высылать на помощь в Беларусь своих силовиков, несмотря на ситуацию в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песокв.



"В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - сказал Песков.



По его словам, "в данном случае правоохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей".

