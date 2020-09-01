В Черновцах учеба в школах начнется дистанционно, детсады закрыты

В Черновцах учебный год в местных школах начнется в дистанционном режиме. Об этом заявил секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан, передает пресс-служба ведомства в понедельник, 31 августа.



Еще на прошлой неделе депутаты решили разрешить работать школам в обычном режиме, но окончательное решение оставили за руководством заведений.



"Все школы и садики, учитывая ситуацию в городе и рекомендации Минздрава, приняли решение о дистанционном обучении, начиная с 1 сентября", - сказал Продан.



В условиях "красной" зоны учебные заведения будут работать до 14 сентября. Учреждения дошкольного образования до 14 сентября не будут работать.



"Надеемся, как только завершится период "красной" зоны, садики смогут возобновить свою работу. Понимаем неудобство для родителей и необходимость работать, однако ради здоровья детей мы пошли на такие меры. С 14 сентября надеюсь, что мы будем в другой цветовой зоне и садики смогут восстановить свою работу", - добавила и.о. начальника управления образования горсовета Нина Витковская.

