В Испании намерены в ближайшие дни открыть школы после шести месяцев перерыва

Министр образования Испании Исабель Селаа в понедельник завила, что возобновление занятий в школах планируется в ближайшие дни, сообщают европейские СМИ.



По ее словам, власти "сделали все необходимое", чтобы возобновление учебы было максимально безопасно. Однако она отметила, что "100% гарантий (безопасности - ИФ) все же не может быть".



"Нашим сыновьям и дочерям необходимы школы - в образовательном, эмоциональном и социальном плане", - добавил Селаа.



Она отметила, что "на сегодняшний день мы знаем о детях и коронавирусе COVID-19 больше, чем в марте". В частности, министр указала, что дети возрастом от 10 до 12 лет, согласно научным исследованиям, не являются "супер-распространителями вируса, как мы думали еще в марте".



Правительство Испании из-за коронавируса объявило в середине марта чрезвычайное положение, которое полностью отменили лишь 21 июня. С тех пор количество заражений в стране значительно возросло, однако смертность намного ниже, чем наблюдалась на пике эпидемии.



Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Испании диагностировали 455 тыс. случаев коронавируса, скончались около 30 тыс. инфицированных.

