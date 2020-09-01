Лукашенко уволил посла в Испании, призывавшего пересчитать голоса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом уволил посла республики в Испании Павла Пустового, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.



Отмечается, что Пустового лишили дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".



Помимо этого, посол по совместительству работал постоянным представителем Белоруссии при Всемирной туристской организации, этот пост он также потерял.

Пустовой 17 августа опубликовал в Facebook обращение к соотечественникам, в котором призвал пересчитать голоса на прошедших 9 августа президентских выборах.



По его словам, это необходимо для мирного разрешения ситуации в республике.

Дипломат также заявил о необходимости провести судебные разбирательства в отношении тех, кто безосновательно задерживал и избивал мирных демонстрантов, а также тех, кто нападал на силовиков с камнями и арматурой, провоцируя их на жестокость.

