«Вмерло, так вмерло»: власть не знает, что делать с недостроями

Разогнанный полицией митинг обманутых застройщиков под стенами киевского КВЦ «Парковый», где 31 августа проходил съезд партии «Слуга народа», еще раз напомнил, что строительные пирамиды рушатся одна за другой, а правовой механизм решения этой проблемы так и не создан. Надежды на солидарность застройщиков оказались наивными – все хотят получить прибыль, а не заниматься благотворительностью.



Судя по плакатам, возле КВЦ "Парковый" протестовали “жертвы Войцеховского” из ЖК “Совские пруды”. Их пирамида рухнула раньше, чем нашумевшие “Укрбуд” и “Аркада”. В феврале 2019 года следователи Нацполиции арестовали 14 объектов компании “Укогрупп”, которую пресса связывает с бизнесменом Анатолием Войцеховским.



Под арестом оказались ЖК «Новая волна» (ул. Харьковское шоссе), ЖК «Милославская» (ул. Милославская), ЖК «Совские пруды» и его отдел продаж (ул. Кировоградская), ЖК «Синеозерная» и его отдел продаж (пр. Правды и Гонгадзе), офисный центр «Доминион» (ул. Ушинского), ЖК «Флагман» (ул. Лобачевского), ЖК «Родинний затишок» (бул. Гашека), ЖК «Олимпийский городок», ЖК «Панорамный городок», ЖК «Панорамный», сейчас – «Демеевский квартал» (ул. Ракетная), ЖК «Солнечная Брама» и его отдел продаж (ул. Света), ЖК «Сосновый бор» (ул. Олевская), ЖК «Научный» (ул. Петропавловская).



Всего у Войцеховского было более 40 объектов в Киеве, многие уже построены без разрешений. Один такой дом расположен рядом со мной. Он заселен, но люди проживают без документов и, кажется, даже без адреса. Договора с коммунальными службами оформлены как временные, поэтому им периодически отключают свет и воду (причем электричество обычно пропадает в жару).

Возмущенные жильцы дома-призрака перекрывают шоссе у меня под окнами. Электричество после этого им включают. Но ненадолго. Поскольку в целом вопрос не решается уже много лет, через месяц-другой все повторяется снова.



Сейчас у этих “самоселов”, а также у тех, кто так и не смог заселиться в арестованные полицией недострои, появляется надежда. Они мечтают попасть под крыло государственного застройщика, который доведет до ума их заброшенные бетонные коробки и поселит в проинвестированные квартиры.



Когда рухнул банк “Аркада”, пристраивать огромный ЖК «Патриотика на озерах», который включат более 40 жилых домов, власть не спешит. После того, как Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил признанный неплатежеспособным банк “Аркада” на продажу, возникает еще одна проблема – компенсации вкладов инвесторам других комплексов



Проект “Патриотика на озерах” признали непригодным с точки зрения качества планирования. Нужно менять планировку микрорайона, в частности предусмотреть подземные паркинги. А это дополнительный геморрой. Кому из застройщиков он в таком виде нужен?

Надежду на такой фантастический исход дает передача домов "Укрбуда" на достройку муниципальной компании "Киевгорстрой". Все знают, что это была инициатива президента Владимира Зеленского, который хотел избежать крупного скандала а-ля “Элита-центр” в начале своего правления.Таким образом был создан опасный прецедент: когда упала следующая крупная пирамида – банк «Аркада», инвесторы, упорно, но безрезультатно митинговавшие полгода под КГГА, тут же попросились в “Киевгорстрой”. Или в любую другую государственную компанию. Ключевое слово – государственную.Но, во-первых, президентская команда за год пребывания во власти стала спокойнее относиться к истерикам людей, неудачно вложивших деньги в новостройки. Во-вторых, на все остановленные стройки казенных спасителей объективно не хватит. Уже сейчас очевидно, что "Киевгорстрой" не вытягивает даже те 13 из 25 жилых комплексов “Укрбуда”, которые он принял на себя. Другие застройщики взяли только 5 объектов. Остальные 7 пока в подвешенном состоянии, ими никто не хочет заниматься.Поэтому вселенской трагедии из очередной рухнувшей пирамиды уже не делают. “Вмерло, так вмерло”. Пострадавшим – сочувствие. Пардон, но “Киевгорстрой” не варежка из детской сказки, куда вместились мышка-норушка, лягушка-поскребушка, серый зайчик-попрыгайчик, лисичка-сестричка, волк-серый бочок и кабан-клыкан. А потом еще медведь сунулся.Поэтому, когда рухнул банк “Аркада”, пристраивать огромный ЖК «Патриотика на озерах», который включат более 40 жилых домов, власть не спешит. После того, как Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил признанный неплатежеспособным банк “Аркада” на продажу, возникает еще одна проблема – компенсации вкладов инвесторам других комплексов: ЖК «Эврика» и «Патриотика».Они оказались в конце пирамиды и подпитывались деньгами, собранными “Патриотикой на озерах». Как только возникли проблемы с этой стройкой, остановились и другие. Вопрос в том, кто вернет собранные с граждан 9 млрд. грн. – риторический. Судя по всему, на них не распространяются даже гарантии по вкладам до 200 тыс. грн.Вообще, идея продавать недострой или его хозяина – это кое-что свеженькое и крайне неприятное для “погорельцев”. Недавно позвонила мне моя доктор-стоматолог и со слезами рассказала, что недострой в пригороде Киева, куда она в 2017 году вложила деньги, город продает с аукциона новому владельцу из-за долгов по выплате паевого взноса. А таким, как она, сказали, что обязательств перед ними новый владелец нести не будет.Схема выглядела настолько грубой, что я вначале даже не поверила. Но, оказывается, такое может быть. Если застройщик, допустим, поссорился с местной властью или власть поменялась и он перестал быть ее фаворитом, его могут обанкротить или арестовать активы через суд из-за неуплаченного паевого взноса. Суд, как правило, всегда на стороне местного самоуправления.Продав его за долги, городская власть решает свои бюджетные проблемы и умывает руки, поскольку ей не надо думать о передаче объекта другому подрядчику с целью рано или поздно ввести в эксплуатацию.Хотя для инвесторов последний вариант – самый приемлемый. Конечно, от них могут потребовать доплату или дать жилье меньшей площади, чем они рассчитывали. Но без крыши над головой люди не останутся. Увы, шансов на подобный исход крайне мало.Специалисты говорят, что застройщикам интересны только юридически чистые недострои, в которых количество непроданных квартир позволяет покрыть расходы на завершение объекта. Если ваш незавершенный дом не подпадает под вышеперечисленные критерии, найти желающих взять на себя чужие проблемы и долги будет очень сложно.Например, проект “Патриотика на озерах” признали непригодным с точки зрения качества планирования. Нужно менять планировку микрорайона, в частности предусмотреть подземные паркинги. А это дополнительный геморрой. Кому из застройщиков он в таком виде нужен?А заставить их (как и местную власть) помогать жертвам строительных пирамид нельзя. Такого закона нет. В Министерстве развития общин и территорий еще при экс-министре Алене Бабак начали ваять законопроект «Об особенностях урегулирования достройки проблемных объектов жилищного строительства».Там предлагалось создать реестр пострадавших инвесторов, закрепить их имущественные права на недострой (сейчас у них есть только одно право – деньги платить), а затем искать компанию, готовую взяться за достройку и ввод в эксплуатацию, по конкурсу. Забирая объект, победитель конкурса получает в приданое список пострадавших инвесторов.Дальше он может просить их доплатить за квартиры (в случае демпингового занижения цены компанией-банкротом на старте продаж) либо вернуть деньги, расторгнуть договор по обоюдному согласию и забрать их метры для новой продажи. Теоретически – неплохо, но практически – идеалистическая схема не гарантирует застройщикам прибыли на “доделках” недостроев. Поэтому документ помурыжили и отложили под сукно. Строительные пирамиды при этом продолжают шататься и падать.