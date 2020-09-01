Ставшая миллионершей британка продолжила работать в супермаркете

Жительница британского города Киллингворт Элейн Томпсон выиграла в лотерею 2,7 миллиона фунтов стерлингов. Произошло это еще в декабре 1995 года. Однако женщина не стала увольняться с работы, пишет Evening Chronicle.



Все эти годы мультимиллионерша проработала в супермаркете. Она занималась выкладкой товаров.



"На следующей неделе мне исполнится 65 лет, но я не готова уходить на пенсию", -заявила женщина.



По ее словам, она продолжила работать, чтобы показать достойный пример своим детям. Также ей очень нравится тем, чем она занимается в торговом заведении.



На деньги, выигранные в лотерее, Томпсон с семьей путешествовала, купила дома детям, автомобиль Ford Fiesta и несколько лошадей.

