Лукашенко: более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что крупные европейские страны не вводили санкции потому, что знают, что республика может закрыть границы под Брестом и Гродно, поэтому они дали команду "фас" странам Балтии.



Как сообщает госагентство БелТА, Лукашенко заявил, что "более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток".



Поэтому, считает он, более слабым странам Балтии была дана команда выступить против Беларуси.



"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", - сказал Лукашенко.

