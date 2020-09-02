В еврозоне уровень безработицы вырос до 7,9%

В июле 2020 года уровень безработицы в еврозоне составил 7,9%, тогда как в июне этот показатель был на уровне 7,7%. Об этом свидетельствуют данные Евростата, опубликованные во вторник, 1 сентября.



Как информирует статистическое ведомство, 15,2 миллиона мужчин и женщин в ЕС, из которых 12,8 миллиона - в еврозоне, были безработными в июле 2020 года.



В то же время по сравнению с июнем 2020 года количество безработных увеличилось на 336 000 человек в странах ЕС и на 344 000 в еврозоне.



Отмечается, что в Испании уровень безработицы в июле составил 15,8%, в Италии - 9,7%, во Франции - 6,9%, в Германии - 4,4%.



При этом безработица среди молодежи до 25 лет в еврозоне увеличилось до 17,3% с 17,2% в июне.

