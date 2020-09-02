Маас: Германия и США обсуждают санкции против "Северного потока-2"

Германия и США продолжают переговоры по поводу введения санкций против газопровода "Северный поток-2". При этом Берлин намерен самостоятельно принимать решения по своему энергообеспечению.



Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.



Он в очередной раз заявил, что санкции США против "Северного потока-2" не соответствуют международному праву.



"Об этом я также заявил в прямом диалоге своему коллеге (госсекретарю США, - ред.) Майку Помпео. Мы ведем переговоры с администрацией в Вашингтоне, и это остается нашей позицией", - отметил Маас.

