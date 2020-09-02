Комиссию евроатлантической интеграции возглавила Стефанишина

Ольгу Стефанишину назначили главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции вместо Вадима Пристайко. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский во вторник, 1 сентября.



"Назначить главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Стефанишину Ольгу Витальевну - Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, уволив от исполнения этих обязанностей В. Пристайко", - сказано в указе №370/2020.



Комиссия является вспомогательным органом при президенте. Среди основных задач Комиссии - содействие выполнению органами исполнительной власти мероприятий в рамках реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО.

