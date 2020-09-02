Комиссию евроатлантической интеграции возглавила Стефанишина

Комиссию евроатлантической интеграции возглавила Стефанишина

Ольгу Стефанишину назначили главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции вместо Вадима Пристайко. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский во вторник, 1 сентября.

"Назначить главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Стефанишину Ольгу Витальевну - Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, уволив от исполнения этих обязанностей В. Пристайко", - сказано в указе №370/2020.

Комиссия является вспомогательным органом при президенте. Среди основных задач Комиссии - содействие выполнению органами исполнительной власти мероприятий в рамках реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО.