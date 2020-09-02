Гончарук нашел себе новую работу
Бывший глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук станет сотрудником аналитического центра Центр Евразия, который входит в состав американской неправительственной организации Атлантический совет. Об этом говорится на странице центра в Twitter.
В Центре отметили, что в 2019-2020 годах Гончарук возглавлял ориентированное на реформы правительство Украины.
"Мы очень рады приветствовать его в команде", - говорится в сообщении.
Чем именно будет заниматься Гончарук в Центр Евразия, не сообщается.
Источник: Корреспондент
18:19
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