Гончарук нашел себе новую работу

Бывший глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук станет сотрудником аналитического центра Центр Евразия, который входит в состав американской неправительственной организации Атлантический совет. Об этом говорится на странице центра в Twitter.



В Центре отметили, что в 2019-2020 годах Гончарук возглавлял ориентированное на реформы правительство Украины.



"Мы очень рады приветствовать его в команде", - говорится в сообщении.



Чем именно будет заниматься Гончарук в Центр Евразия, не сообщается.

