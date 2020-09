MTV назвали клип The Weeknd лучшим видео года

В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии MTV Video Music Awards. Об этом сообщается на сайте телеканала.



В 2020 году мероприятие посвятили темнокожим и смерти актера Чедвика Боузмана.



Лучшим видео года был признан клип канадского исполнителя Эйбел Макконен Тесфайе, известного под сценическим именем The Weeknd, на песню Blinding Lights.



Трек также получил награду в номинации "Лучшая песня в стиле R&B".



Песней года стала дуэтная композиция Lady Gaga и Арианы Гранде - Rain On Me. Награду в номинации "Лучший исполнитель" получила также Lady Gaga.



Лучшей группой стал южнокорейский музыкальный коллектив BTS. Награду в номинации "Напористый артист года" получила певица Doja Cat.