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- MTV назвали клип The Weeknd лучшим видео года
MTV назвали клип The Weeknd лучшим видео года
В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии MTV Video Music Awards. Об этом сообщается на сайте телеканала.
В 2020 году мероприятие посвятили темнокожим и смерти актера Чедвика Боузмана.
Лучшим видео года был признан клип канадского исполнителя Эйбел Макконен Тесфайе, известного под сценическим именем The Weeknd, на песню Blinding Lights.
Трек также получил награду в номинации "Лучшая песня в стиле R&B".
Песней года стала дуэтная композиция Lady Gaga и Арианы Гранде - Rain On Me. Награду в номинации "Лучший исполнитель" получила также Lady Gaga.
Лучшей группой стал южнокорейский музыкальный коллектив BTS. Награду в номинации "Напористый артист года" получила певица Doja Cat.
Источник: Корреспондент
09:30