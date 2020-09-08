Представлени новый способ ранней диагностики Альцгеймера

Генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера и проблемы с ориентацией в пространстве оказались связаны, отмечает РИА "Новости". Ориентирование в пространстве осуществляется за счет работы элементов энторинальной коры головного мозга. Данная область относится к первым мишеням болезни Альцгеймера. По проблемам с навигацией в пространстве можно диагностировать надвигающийся неврологический недуг еще до появления первых симптомов, считает Рурский университет.



Исследование показало: при навигации в головном мозге отслеживается уникальная схема активности. При болезни Альцгеймера эта схема меняется. Изучить данные изменения удалось, проведя эксперимент. В нем приняли участие 202 добровольца без генетического риска болезни Альцгеймера и 65 добровольцев с повышенным генетическим риском.



Все участники выполняли на компьютере задачу по прохождению маршрута без внешних подсказок. В итоге люди с генетическим риском болезни Альцгеймера ориентировались хуже, чем представители контрольной группы, хотя в итоге все нашли дорогу. По мнению ученых, люди с генетическим риском смогли это сделать, так как использовали компенсаторные механизмы, вероятно, через внешние сигналы.



Параллельно проводившийся анализ мозговой активности показал: навигация без внешних сигналов полностью зависит от характера активности элементов энторинальной коры. Был выявлен дефицит этой активности у пока еще здоровых людей, но генетически предрасположенных к болезни Альцгеймера. Следовательно, по этому дефициту можно диагностировать болезнь максимально рано, считают специалисты.

