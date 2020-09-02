В Одессе русский язык лишили статуса регионального

Окружной административный суд Одессы лишил русский язык статуса регионального. Об этом написал в своем Facebook общественный деятель Святослав Литинский. Суд отменил решение одесского Горсовета от 2012 года о придании русскому языку статуса регионального в городе на основе языкового закона, принятого в июле того же года. Оно было признано несоответствующим украинскому законодательству. С таким иском выступила прокуратура.



Представители Горсовета настаивали, что иск является прямым вмешательством прокурора во властно-управленческие функции.



Закон «Об основах государственной языковой политики» депутатов Партии регионов Кивалова и Колесниченко был принят Верховной Радой в июле 2012 года. Он предусматривал введение региональных языков в областях, где доля представителей национальных меньшинств превышает 10 процентов. 24 февраля 2014 года парламент проголосовал за отмену этого закона. Позже Конституционный суд страны признал документ неконституционным.

