Не может быть особых статусов в Украине, – Верещук о заявлениях Фокина

Нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук ответила заместителю председателя украинской делегации в ТКГ Витольду Фокину относительно особого статуса Донбасса. Она отметила, что в Раде этот вопрос обсуждать нельзя.



Верещук отметила, что, учитывая ситуацию в Украине, мы "не можем позволить себе" особые статусы, информирует Интерфакс-Украина.



Не может быть особых статусов у нас, в Украине. Мы не можем обсуждать вопрос включения и внесения в парламент вопроса обсуждения в любой форме особого статуса Донбасса, – отметила депутат.



По словам Верещук, надо обсудить, что именно имел в виду Фокин. Нардеп сказала, что в Украине нет такой территориально-административной единицы, как Донбасс. Есть только Донецкая и Луганская области. Иногда Донбассом называют и часть Харьковской области.

