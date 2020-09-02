Рождение сливного бачка

Великий муралист современности, лауреат премии USAID за выдающийся вклад в дело идентификации нации и сексуальных меньшинств, честный и бескомпромиссный борец с коррупцией Гео Лерос зверски исключен из фракции «слуг». «Соросята» в тоске заламывают руки и все, что они обычно заламывают в таком случае. Лиза Ясько (продюсер фильма «Крым: грязный секрет России») в знак траура надела черные колготки.



Лиза еще не до конца определилась со своей ориентацией, поэтому склонна весьма эпатажно выражать чувства. Квир-люди, они такие, с...ка, загадочные. Расправа над добрым и беззащитным Гео, который был секретным агентом Артема Сытника (глава НАБУ по версии посольства США), потрясает своей жестокостью и животным цинизмом. Сначала у него сожгли почти новый «Мерседес». Точнее, сначала сожгли «Теслу» Андрея Богдана и только потом добрались до авто Лероса. Но не важно.



Гео долго горевал над остатками любимой машины. Он плакал, писал прочувственные посты в «Фейсбук», тихо бормотал что-то на армянском языке. Затем в отношении безупречного члена фракции «СН» возбудили уголовное дело под надуманным предлогом: типа жил не по средствам, откуда-то брал крупные суммы наличности и бездумно их тратил на предметы роскоши. Наглая клевета! Лерос занимался исключительно делами государственной важности. По поручению того же Сытника слил неполживым СМИ записи, которые компрометируют главу Офиса президента Андрея Ермака. Якобы он продает за деньги пошлые должности в государственной власти и лоббирует интересы турецкой фирмы, занимающейся контейнерными перевозками.



Наутро Арахамия, стерев с рук кровь невинной Ясько, нагло оправдывался: никто никого не заставлял исключать Гео, «все добровольно подписали». Прямая речь: «Вы же знаете нашу фракцию… давление и дисциплина может быть лишь в «Оппозиционной платформе»… у нас каждый делает что хочет»

В целом картина ясна. Экс-глава Офиса президента Богдан скооперировался с Сытником и начал реализовывать свой план мести. Сначала они сожгли у себя машины. Чтобы продемонстрировать серьезное давление «преступной власти». Лерос долго не хотел жечь, поэтому Богдану пришлось помогать

И вот, выждав некоторое время, Ермак стал мстить. Он звонил по ночам Гео и рассказывал ему о крепкой связи «Козак–Ермак», тяжело дышал в трубку и даже пытался блеять козой. Подобный телефонный троллинг больно ранил тонкую артистическую душу Лероса. В конце концов он не выдержал, съел с утра хинкали и высказал все, что он думает о подлеце Зеленском, который пригрел на гладко выбритой груди негодяя Ермака.«Соросня» стоя аплодировала выступлению Гео. Они сразу же признали в нем пассионарного героя, который поведет стадо к зияющим высотам демократии. Но вечером в помещение фракции ворвались подручные Зеленского, которые, по версии Лероса, силой выбивали из женщин, детей и рогатого скота подписи за исключение муралиста нации из списка «Слуги народа». Дольше всех продержалась на импровизированной дыбе Лиза Ясько, которой Арахамия пускал дым от вейпа Корниенко в широкое, но умное лицо. Она даже попыталась спеть гимн США, однако забыла слова. Если честно, Лиза вообще его не знала.Ближе к утру, когда на крыше Офиса президента прокукарекал Ляшко, со сбором подписей было покончено. Лероса исключили из президентской фракции. Подписи были собраны грубой силой. Избитые «слуги» в следах ожогов от «айкосов» возвращались в свои жилища с тяжелой душой. Они были вынуждены предать дорогого (во всех смыслах этого слова) человека.Наутро Арахамия, стерев с рук кровь невинной Ясько, нагло оправдывался: никто никого не заставлял исключать Гео, «все добровольно подписали». Прямая речь: «Вы же знаете нашу фракцию… давление и дисциплина может быть лишь в «Оппозиционной платформе»… у нас каждый делает что хочет».Уже не в первый раз Арахамия ставит в пример «Оппозиционную платформу» Виктора Медведчука. Зимой глава фракции "Слуга народа" в стиле "шеф, все пропало!" жаловался, что депутаты от ОПЗЖ технично заблокировали принятие закона о продаже земли и "слуги" ничего не могут с этим поделать. А теперь Арахамия с завистью признал, что у Медведчука поддерживают дисциплину во фракционных рядах. Навели, так сказать, порядок. Понятное дело, Арахамии обидно. Он вынужден постоянно пребывать в состоянии перманентного хаоса, который является естественной средой обитания «слуг». Короче, "главслуга" сам признал, что пока у "слуг" шалтай-болтай, ближайшие конкуренты - а партия Медведчука по рейтингу догоняет СН - действуют организованно и дисциплинированно. Действительно, как тут не позавидовать, когда с одной стороны Лерос, с другой Потураев, с третьей - еще какие-нибудь фрики и альтернативно одаренные.Но вернемся к Лео. Я тут пораскинул мозгами Ясько и пришел к следующим выводам. В целом картина ясна. Экс-глава Офиса президента Богдан скооперировался с Сытником и начал реализовывать свой план мести. Сначала они сожгли у себя машины. Чтобы продемонстрировать серьезное давление «преступной власти». Лерос долго не хотел жечь, поэтому Богдану пришлось помогать. Затем Гео двинулся на трибуну с речью. Ребята добивались, чтобы его исключили. Так и произошло. Теперь Лерос выведен на удобную позицию для сброса компромата на Зеленского и услуг в ходе выборов. Он же был главой избирательного штаба «зеленых». Знает все расценки. Именно эту информацию и должен сливать Гео. Логично? Безусловно.Теперь Сытник. Ему скоро таки песец, однако он борется. Если реально выпрут, то точно все. Поэтому он подбросит Гео еще немного компромата, который нарыли детективы НАБУ за пять лет «безупречной службы». Поэтому на наших глазах произошла «коронация» эксклюзивного «сливного бачка». Это Гео. Кстати, если его обрить налысо – вылитый Мустафа Найем. Случайность? Совпадение? Не думаю.