Рада должна поддержать белорусов в их борьбе за справедливость – "Голос"

Украинский парламент должен поддержать белорусов в их борьбе за справедливость, считает лидер партии "Голос" Кира Рудик.



"Почему не слышно позиции Украины по этому поводу? К сожалению, ничего четкого не сказал президент. Но мы с вами – Верховная Рада, нас избирали свободные люди в свободной стране, они отдали нам голос, чтобы мы могли говорить от их имени. Так чего же мы с вами молчим?", - заявила Рудик на пленарном заседании в четверг в Киеве.



Народный депутат обратилась к коллегам из фракции "Слуга народа": "Президент не высказал четкой позиции по вопросу Беларуси, но вы представляете в парламенте не президента. Вы представляете в парламенте украинцев. Спросите у них, что именно вы представляете: поддержку террору или свободы?".



Она напомнила позицию партии "Голос", что выборы в Беларуси не состоялись.



"И мы как Верховная Рада должны четко и единогласно об этом заявить для того, чтобы высказать поддержку белорусам… Для того чтобы мы поддерживали свободу, а не тиранию".

