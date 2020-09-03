Лукашенко утверждает, что Навальный не был отравлен

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что слова канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального ядом Новичок было сфальсифицировано. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает БЕЛТА в четверг, 3 сентября.



Белорусская военная разведка до выступления Меркель якобы перехватила разговор, утверждает Лукашенко.



"Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи… И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - сказал Лукашенко.



Заявление и факты для Меркель готовила специальная группа, продолжил президент Беларуси.



"Сделали они это - цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди", - резюмировал Лукашенко.

