Для ожирения достаточно кружки пива в день - ученые

Люди, которые выпивают всего одну поллитровую кружку пива в день или небольшой бокал вина, на 25% чаще имеют ожирение.



Таковы результаты исследования с участием 26 млн человек, которое провели ученые из Южной Кореи. Умеренное употребление алкоголя часто называется безопасным занятием и даже в чем-то полезным для здоровья. Эксперты разрешают распределить в течении 7 дней недели 14 порций алкоголя, что составляет как раз по кружке пива или бокалу вина в день. Однако последние исследования предполагают, что даже этот уровень спиртного может приводить к множеству серьезных проблем.



Среди этих проблем ожирение, повышенное артериальное давление и диабет. Все вместе расстройства формируют метаболический синдром, и вероятность его развития растет вместе с увеличением объема алкоголя, как показало исследование. Если человек каждый день выпивает больше одного бокала вина или большой кружки пива, вероятность появления ожирения, например, у мужчин вырастает на 42%. Алкоголь приводит к прибавке веса, поскольку его часто употребляют с разного рода закусками, содержащими много калорий. Спиртное - составная часть неправильного питания, оно нарушает качество сна, пишет medikforum со ссылкой на The Daily Mail.



Авторы исследования из Национального медицинского центра в Сеуле говорят, что даже легкое употребление спиртного на регулярной основе связано с повышенным риском метаболического синдрома.

