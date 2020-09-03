Суд арестовал затонувший танкер Delfi

Суд Одесской области наложил арест на танкер Delfi, который в конце прошлого года затонул вблизи пляжа Одессы. Таким образом был частично удовлетворен иск ООО Администрация морских портов Украины к владельцу танкера. Это следует из данных Единого государственного реестра судебных решений.



"Руководствуясь ст. Ст.136, 137, 140, 141, 234 Хозяйственного процессуального кодекса, суд постановил удовлетворить заявление ООО АМПУ в лице Администрации Одесского морского порта от 31 августа 2020 об обеспечении иска - наложить арест на имущество компании - судовладельца MISTER DRAKE PC с правом его перемещения или удаления ГП АМПУ или другими лицами по поручению последнего", - говорится в постановлении, вынесенном судьей Ириной Малярчук.



В документе также констатировано, что должником является компания MISTER DRAKE PC (Unated Kingdom), а ее представителем житель Николаевской области Юрий Голиков. Постановление вступило в законную силу 1 сентября 2020.



Рассмотрение дела по иску АМПУ к владельцу танкера Delfi о взыскании убытков в сумме 2 млн 355 тыс. 698 грн назначено на 23 сентября.

