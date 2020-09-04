НАПК внесло предписание главе КСУ

НАПК внесло предписание главе КСУ

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Осуществляя мероприятия по мониторингу конфликта интересов у должностных лиц, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в Конституционный Суд Украины (КСУ) запрос о предоставлении информации относительно сообщений о конфликте интересов у судей КСУ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ответ на запрос КСУ направил письмо, которое не содержало запрашиваемую информацию и соответствующие копии документов.

Итак, чиновник КСУ нарушил Закон Украины "О предотвращении коррупции" (ч. 2 ст. 12).

"Как и предусматривает Закон, глава НАПК Александр Новиков внес голове КСУ Александру Тупицкому соответствующее предписание", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в предписании НАПК требует:

1. Устранить нарушения, предоставив НАПК копии о конфликте интересов у судей КСУ в период с 1 января 2019 года и до сих пор.
2. Провести служебное расследование для выявления причин и условий, приведших к нарушению, и решить вопрос о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, глава КСУ должен сообщить НАПК о выполнении предписания в течение десяти рабочих дней со дня его получения.