Шуфутинский показал новый клип на "Третье сентября"

Известный певец Михаил Шуфутинский показал новый клип на песню Третье сентября. Новая версия клипа к треку появилась на YouTube-канале Свежие Новости.



На видео Шуфутинский предстал перед камерой, переворачивая календарь, куря сигару, сидя за рулем, а также играя в бильярд. Кадры вероятно сняты с помощью телефона, поскольку некоторые из них расположены вертикально.



Певец появился на кадрах в черном костюме с черной широкополой шляпой, в пиджаке со змеиным принтом и еще в нескольких образах.



Песня Третье сентября стала мемом в сети. Ежегодно она вызывает волну шуток.







