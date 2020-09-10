Кит Харингтон снялся в сериале "Преступник"

В сети появился трейлер второго сезона сериала Преступник с Китом Харингтоном в одной из главных ролей. Ролик вышел на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.



Во втором сезоне криминального сериала Преступник появится звезда Игры престолов Кит Харингтон. Он сыграл подозреваемого на допросе полицейских в исполнении актеров Кэтрин Келли, Ли Инглби, Роченда Сандалл и Шубхам Сараф. Также в сериале сыграли Софи Оконедо, Шэрон Хогран и Кунал Найяр.



Примечательно, что все события сериала происходят в комнате для допросов, кабинете наблюдение и коридоре полицейского участка.



Режиссером шоу стал Джим Филд Смит. Премьера нового сезона состоится на сервисе 16 сентября.



Первый сезон Преступника вышел на Netflix в 2019 году и состоял из четырех историй, показанных в 12 эпизодах. Новый сезон расскажет еще четыре истории по аналогичной структуре.





