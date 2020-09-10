Исследователи узнали, что может продлить жизнь

Институт демографических исследований Общества Макса Планка выяснил, что влияет на продолжительность жизни в 34 странах мира. Помимо статистики средней продолжительности жизни, ученых интересовал принятый в странах уровень щедрости (определялось как привычный сценарий распределения финансовых ресурсов).



Примечательно: учитывалось, насколько щедро государство готово делиться деньгами с гражданами (сколько налогов тратится на здравоохранение, каков размер пенсий, пособий и других мер социальной поддержки населения), вкладывались ли родители в образование детей, поддерживали ли финансово выросшие дети своих пожилых родителей, отдавали ли люди деньги на благотворительность.



Оказалось, в регионах, где активно делились ресурсами, продолжительность жизни была больше вне зависимости от ВВП страны. К примеру, в странах тропической Африки вроде Сенегала отмечался самый низкий уровень щедрости, что коррелировало с самой малой продолжительностью жизни. Схожие результаты были получены при анализе более богатой ЮАР.



В свою очередь, в странах Западной Европы и в Японии, где принято вкладывать много ресурсов в молодое и старшее поколение, отмечалась самая большая продолжительность жизни. Например, во Франции и Японии, где относительно много долгожителей, среднестатистический гражданин отдает другим 68-69% от дохода, полученного в течение жизни.

