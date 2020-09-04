Киев пригрозил Минску "жесткими шагами"

Киев готов на более жесткие шаги, чем отзыв посла с Белоруссии, если Минск продолжит недружественные действия, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Ранее Кулеба заявил, что Киев поставил на паузу все процессы и контакты с Минском, возобновит их после того, как убедится, что это не нанесет стране репутационных потерь.

В середине августа МИД Украины отозвал своего посла Игоря Кизима из Минска для консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией. Позже глава МИД Украины отметил, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с Белоруссией.



"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - сказал Кулеба в интервью украинскому интернет-изданию Gazeta.ua, опубликованном в четверг.

