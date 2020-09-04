Власти Франции обнародовали план помощи экономики после пандемии на 100 млрд. евро

Власти Франции обнародовали новый план стимулирующих мер объемом 100 млрд евро, направленный на вывод экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, и ограничение существенного роста безработицы.



Накануне премьер-министр Франции Жан Кастекс сказал в интервью газете Le Figaro, что план не ограничится "перевязкой ран", нанесенных кризисом.



На меры приходится около 4,5% ВВП страны. Таким образом, общий объем стимулирующих мер в текущем году составит около 10% ВВП. Около 40 млрд будут выделены из созданного Европейским союзом фонда восстановления экономики, говорится в официальном документе, опубликованном правительством.



Средства будут направлены на три приоритетных задачи. Около трети финансирования (30 млрд евро) будет выделено на "озеленение" экономики, еще 34 млрд евро - на повышение конкурентоспособности Франции. Оставшиеся средства (36 млрд) планируется направить на социальные и инфраструктурные проекты, в том числе сохранение рабочих мест и создание рабочих мест для молодежи.



По словам правительства, план позволит экономике страны вернуться к докризисному уровню к концу 2022 года и позволит создать 160 тыс. новых рабочих мест в следующем году.



Во втором квартале ВВП Франции рухнул на 13,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, показали окончательные данные национального статистического института Insee. Это рекордное падение, обусловленное пандемией COVID-19 и вызванными ею ограничениями.

