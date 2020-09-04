Лукашевич обвинил Facebook и Twitter в виртуальном колониализме

Блокировка и удаление в Facebook и Twitter аккаунтов, якобы связанных с российскими структурами и организациями, является проявлением системной политики двойных стандартов, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.



Пресс-служба Facebook 1 сентября сообщила об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. Сообщается, что они были связаны с российским "Агентством интернет-исследований". Отмечается, что Facebook начал расследование в отношении деятельности этих аккаунтов на основании данных, предоставленных ФБР. Пресс-служба Twitter сообщила о блокировке пяти аккаунтов.



"Считаем это проявлением системной политики двойных стандартов и дискриминации по страновому признаку. Видим в этих действиях IT-гигантов США стремление вытеснить альтернативный, а значит, нежелательный медиаконтент из информационного пространства. Ряд экспертов уже проводят параллели с политикой колониализма... реинкарнацию которой мы сейчас наблюдаем, но только уже в глобальном виртуальном пространстве", - сказал Лукашевич, выступая на постсовете ОБСЕ.



По его словам, очевидно, что происходящее является грубым нарушением ключевых демократических принципов и международных обязательств по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнения.



"В очередной раз призываем власти США вернуться к выполнению своих международных обязательств в области свободы слова и печати. Будущему представителю по свободе СМИ следует в соответствии с мандатом тщательно отслеживать и адекватно реагировать на попытки цензуры глобального информационного пространства", - заключил постпред.

