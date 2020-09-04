В киевских обменниках воровали деньги клиентов

Финансовая компания, контролирующая сеть пунктов обмена валют в Киеве, предлагала обмен запрещенных в Украине электронных валют как онлайн, так и в своих филиалах. Об этом сообщил департамент киберполиции Нацполиции Украины.



Получая деньги для обмена, мошенники присваивали их. По данным киберполиции, владельцем сети обменников оказался 35-летний житель Киева.



У него дома, а также в автомобиле и в офисах компании проведены обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи и один миллион гривен наличными.



Киберполицейские устанавливают всех пострадавших от мошенничества, также выясняется сумма нанесенного ущерба.



По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) и по ч.2 ст.200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса.

