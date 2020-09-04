Как Россия выиграла вакцинную гонку

В апреле, когда число заболевших covid-19 стремительно росло по всей России, президент Владимир Путин провел видеоконференцию с участием ведущих ученых страны и чиновников сферы здравоохранения, чтобы обратиться к ним со срочным распоряжением: сделайте все возможное, чтобы как можно скорее создать российскую вакцину от коронавируса.

Спустя четыре недели директор государственного Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил репортерам российского телевидения, что ученым его института удалось разработать вакцину от коронавируса. По его словам, они были настолько уверены в ее безопасности, что протестировали ее на себе.



В августе Путин с большой помпой объявил о том, что Россия одобрила вакцину института Гамалеи и стала первой страной, создавшей вакцину от коронавируса на фоне глобальной борьбы с распространением covid-19.



Многие ученые и западные политики встретили эту «победу» Москвы с недоверием. Российские ученые провели клинические испытания только начальной стадии, в них приняли участие всего 76 добровольцев, и пока институт не опубликовал результаты своих испытаний. Масштабные клинические испытания вакцины с участием 40 тысяч добровольцев начались только на прошлой неделе.



Вадим Тарасов, который наблюдал за проведением испытаний этой вакцины в московском университете имени Сеченова, считает, что эта вакцина безопасна. «Насколько она эффективна — это уже другой вопрос», — добавил он.



То давление, которое Путин оказывает, чтобы сделать Россию первой, свидетельствует о том, что Кремль стремится одержать политическую победу, вытолкнув лучших российских ученых в самый центр глобальной борьбы против коронавируса.



Россия стремилась догнать Китай и Запад и даже назвала свою вакцину «Спутник V» — намек на спутник, который она вывела на орбиту Земли раньше Соединенных Штатов в период космической гонки эпохи холодной войны. Вакцины, разработкой которых занимаются компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, а также компании Moderna и Pfizer, уже проходят клинические испытания третьей фазы, как и вакцины-кандидаты китайских фармацевтических компаний Sinovac Biotech и China National Biotec Group.



«Даже название вакцины указывает на то, что главная цель в данном случае — получить геополитическое преимущество, стать первыми», — сказал Константин Чумаков, вирусолог из России, живущий в Соединенных Штатах, и член международной коалиции ученых-вирусологов Global Virus Network.



«Она может оказаться отличной вакциной. Просто мы пока этого не знаем, — продолжил он. — Это игра с жизнями людей — русская рулетка».



Другие участники этой гонки тоже захотели продвинуться дальше, не дожидаясь завершения всех клинических испытаний. Китайская компания CanSino Biologics ведет переговоры с несколькими странами, предлагая властям этих стран разрешить применение экспериментальной вакцины, которую она разработала совместно с китайскими вооруженными силами, не дожидаясь окончания масштабных клинических испытаний. Об этом сообщил один высокопоставленный сотрудник этой компании.



Между тем президент Дональд Трамп пожаловался на то, что работа американских регуляторов замедлилась в преддверии президентских выборов в США.



Ускорение работы над вакциной «Спутник V» после вмешательства Путина свидетельствует о чисто русском подходе к медицине. По словам обозревателей, в России директивы сверху часто получают преимущество перед жесткими научными протоколами.



Российские ученые, принимавшие участие в разработке вакцины, говорят, что их работа пока не завершена. Для регистрации этой вакцины необходимо соблюсти ряд условий, и нужно будет проанализировать еще массу данных, прежде чем вакцина станет доступной для широкого населения. Кроме того, по словам чиновников, ее могут изъять с рынка, если выяснится, что она небезопасна или неэффективна.



Тем не менее, Тарасов, который является директором Института трансляционной медицины и биотехнологии при медицинском университете имени Сеченова, сказал: «Если осенью начнется новая волна [заболеваемости], у нас уже есть безопасное средство, которое мы сможем использовать».



Когда 31 января Россия сообщила о первых случаях covid-19, выявленных у двоих китайских граждан, живших в Сибири, эти новости вызвали настоящую панику в Москве. Ученые сразу же принялись за работу, чтобы как можно лучше изучить новый вирус.



Анализируя ту информацию, которую китайские ученые выкладывали в сеть, исследователи в институте Гамалеи сравнили новый вирус с другим штаммом коронавируса, вызывающим ближневосточный респираторный синдром (MERS). В тот момент институт уже занимался разработкой вакцины от MERS, как сказал Гинцбург.



Использовав технологию, которая была применена в процессе разработки вакцины от MERS — а ранее и от лихорадки Эбола — ученые сразу взяли хороший старт. Институт Гамалеи получил свой первый синтезированный ген нового коронавируса в конце февраля. Спустя неделю, по словам Гинцбурга, вакцина была готова.



В создании этой вакцины ученые использовали метод, известный еще с 1950-х годов, когда стали появляться первые вакцины на основе аденовирусных векторов. В этой вакцине используется генетически измененная форма безвредного вируса, вызывающего обычную простуду, — аденовируса — в которую помещается фрагмент генетического материала нового вируса. Этот генетический материал — так называемый S-белок — безопасен для организма, однако он заставляет иммунную систему реагировать и вырабатывать антитела для защиты от инфекции.



Команда института Гамалеи, в которую вошли почти 100 человек, работала без остановки, тестируя новую вакцину на крысах и кроликах.



И специалисты этого института были не одни. В лабораториях по всей стране, от Санкт-Петербурга до Сибири, ученые в белых халатах и резиновых перчатках днем и ночью работали в закрытых помещениях, согнувшись над флаконами и шприцами. В результате было создано 47 вакцин-кандидатов. Ученые разработали целый ряд вариантов вакцины, в том числе такую, которую можно принимать, смешав ее с йогуртом.



Но Россия уже отставала от остальных участников гонки за первенство в создании вакцины. Когда в конце марта ученые института Гамалеи только начинали испытывать свою вакцину на мышах и кроликах, ученые в английском Оксфорде и в американском Кембридже уже работали с людьми.



В следующие несколько недель ученые института Гамалеи перешли на приматов, и к началу апреля несколько исследователей ввели новую вакцину себе. В середине июня начались официальные кинические испытания с участием людей, и благодаря посредничеству Министерства обороны России институт Гамалеи ввел новую вакцину 38 российским солдатам-контрактникам.



Российские ученые гордятся своей солидной школой разработки вакцин, уходящей своими корнями в 18 век, к эпохе Екатерины Великой, которая сделал себе прививку от оспы. В период холодной войны в рамках необычного по тем временам сотрудничества вакцины, разработанные американскими и российскими учеными, помогли практически полностью искоренить полиомиелит и оспу по всему миру. У института Гамалеи, которому уже 130 лет, есть собственное предприятие по производству вакцин, и огромная вирусная библиотека, где находятся штаммы вирусов со всего мира.



По мере роста заболеваемости в России на пути ученых встала сама пандемия. Сотрудникам лаборатории Тарасова, где проводились испытания вакцины института Гамалеи, пришлось искать новые помещения, потому что ее корпус был переоборудован по коронавирусный госпиталь. Некоторых ученых, работавших над созданием вакцины, отправили на помощь врачам, работавшим с больными covid-19.



Между тем ученые искали добровольцев среди населения. Предприниматель из Москвы Георгий Смирнов был на изоляции дважды.



23-летний Смирнов сначала провел две недели в отремонтированном санатории в Подмосковье, где врачи наблюдали за его состоянием и состоянием других добровольцев, чтобы убедиться в отсутствии контактов с инфекцией. В июле его перевезли в московскую больницу, где врачи сделали ему и еще 37 добровольцам укол новой вакцины, разработанной институтом Гамалеи. Следующие четыре недели Смирнов контактировал только с учеными в защитных костюмах, которые приносили ему еду, измеряли температуру и брали образцы слюны.



Всем добровольцам заплатили по 1 тысяче 300 долларов, и Смирнов использовал эти деньги для оплаты образования его сестры.



По словам Смирнова, который прежде служил в армии, регулярно посещает спортзал и увлекается прыжками с парашютом, после укола вакцины у него немного болела голова и слегка поднялась температура, но эти симптомы быстро исчезли, и с тех пор он чувствует себя отлично. По словам Тарасова, это стандартная реакция практически на любую вакцину.



Пока в августе Россия спешила как можно скорее получить одобрение своей вакцины, неправительственная Ассоциация организация по клиническим исследованиям написала открытое письмо в Министерство здравоохранения с просьбой отложить регистрацию новой вакцины до окончания всех клинических испытаний.



До сих пор остаются вопросы касательно того, может ли эта вакцина вызывать формирование устойчивого иммунитета и как на нее отреагируют пациенты с хроническими заболеваниями. Некоторые эксперты опасаются, что эта вакцина может привести к формированию неправильного иммунитета, что в свою очередь только усугубит течение болезни, а не защитит от осложнений. Этот феномен называется антителозависимым усилением инфекции, как объяснила Анна Дербин (Anna Durbin), профессор Школы общественного здоровья при университете Джона Хопкинса. Кроме того, если люди, сделавшие укол неэффективной вакцины, будут смело выходить из своих домов, забывая о принципе социального дистанцирования и других мерах предосторожности, это спровоцирует быстрый рост заболеваемости.



Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар (Alex Azar) сказал в августе, что сейчас гораздо важнее получить безопасную и эффективную вакцину, нежели стать первой страной, которая создаст вакцину от коронавируса.



Российские чиновники сообщили, что подробная информация касательно иммунитета, который эта вакцина сформирует, будет доступна только по окончанию третьей фазы клинических испытаний, на которую потребуется от четырех до шести месяцев.



В августе Путин, заявивший, что даже его дочь сделала себе укол этой вакцины, публично объявил, что эта вакцина действительно эффективна в смысле формирования антител, но не предоставил никаких подтверждений. «Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились», — сказал он в своем интервью на прошлой неделе. По словам Путина, вторая российская вакцина будет зарегистрирована в сентябре.



Страны уже выстраиваются в очередь за первой российской вакциной. Москва ведет переговоры более чем с 20 странами Азии, Южной Америки и Ближнего Востока по вопросу экспорта этой вакцины.

