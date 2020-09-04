Apple за день потеряла 180 миллиардов долларов капитализации

Капитализация Apple по итогам торгов 3 сентября снизилась на 180 миллиардов долларов после падения стоимости акций компании на 8%, сообщает издание Barronʼs.



Это крупнейшее однодневное снижение стоимости для любой компании в долларах, отмечает издание. Предыдущий рекорд был у Volkswagen, чья капитализация в октябре 2008 года снизилась на 153 миллиарда долларов. В США крупнейшим считалось снижение стоимости Facebook в июле 2018 года, когда компания потеряла 119 миллиардов долларов.



Рыночная стоимость Apple осталась выше двух триллионов долларов — она составляет 2,067 триллиона долларов. Впервые капитализация Apple превысила два триллиона 19 августа.



3 сентября фондовый индекс Nasdaq-100 упал на 5,23%, что стало худшим показателем с марта. Индекс волатильности Cboe, который называют «индикатором страха» Уолл-стрит, поднялся до самого высокого уровня с июня.

