Интернет от SpaceX достиг скорости 100 мегабит в секунду

В настоящее время система спутникового интернета Starlink американской SpaceX обеспечивает скорость скачивания 100 мегабит в секунду, сообщает Ars Technica, ссылаясь на сообщение компании.



По словам представителя SpaceX, рассказавшего о тестировании пользовательских терминалов Starlink, сеть обеспечивает «сверхнизкую задержку» (пинг), которая позволяет играть в онлайн-игры и скачивать сразу несколько роликов в HD-формате. В тестировании сети принимали участие бета-пользователи, оставившие заявку на сайте Starlink.



В настоящее время компания начала тестирование межспутникового соединения между космическими аппаратами Starlink, в результате чего между парой спутников при помощи лазерной связи было передано около 100 гигабайт данных. В SpaceX уверяют, что полномасштабное использование данной технологии сделает Starlink «одним из самых быстрых вариантов передачи данных по всему миру», что не только обеспечит малый пинг, но и «привлечет американских военных к инвестированию в Starlink для связи с истребителями».



Первую публичную версию сети SpaceX планирует развернуть уже в текущем году.



Издание отмечает, что первое публичное раскрытие скорости Starlink произошло на фоне того, как SpaceX борется за получение от Федеральной комиссии по связи США поддержки (до 16 миллиардов долларов в течение 10 лет) на оснащение интернетом сельских территорий. Согласно требованиям регулятора, скорость скачивания должна составлять не менее 25 мегабит в секунду, а пинг не должен превышать 100 миллисекунд.



В августе более десяти бета-пользователей интернета Starlink американской компании SpaceX раскрыли скорости системы. Согласно тесту Speedtest от Ookla, скорость скачивания составляет 11-60 мегабит в секунду, загрузки — 5-18 мегабит в секунду. При этом время задержки сигнала — 31-94 миллисекунды. У некоторых пользователей пинг составлял 20-21 миллисекунду.

