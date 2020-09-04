Украина озвучила позицию по отравлению Навального

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил позицию относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он считает, что против РФ должны быть приняты меры.



Об этом он заявил на брифинге.



Кулеба заявил, что нет оснований не доверять немецкой лаборатории, которая установила отравление Навального.



"Для них не существует границ, когда им надо кого-то отравить... Это происходит по всему миру", - заявил он.



Напомним, 2 сентября Берлин объявил, что в организме Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок". Канцлер Германии Ангелы Меркель заявила, что сомнений в результатах экспертизы нет. Она назвала случившееся с Навальным попыткой заставить его замолчать и потребовала от Москвы объяснений.



В Организации по запрещению химического оружия напомнили, что применение отравляющих веществ нервно-паралитического действия в любом случае считает применением химического оружия.

