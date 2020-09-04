ГБР сообщило о подозрении киевскому полицейскому за сбыт кокаина

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, сообщили о подозрении инспектору следственного отдела одного из районных управлений столичной полиции в сбыте наркотических средств и психотропных веществ.



"Во время досудебного расследования правоохранителями задокументировано 3 факта сбыта инспектором "амфетамина" и "МDМА" (более известный как "экстази") на общую сумму 28 тыс. грн. 3 сентября 2020г после очередного сбыта наркотического средства полицейского задержали и изъяли около 40 граммов белого порошкообразного вещества, которое по словам задержанного является наркотическим средством - кокаином, а также 70 тыс. грн полученные за него.", - сообщает в пятницу пресс-служба ГБР.



В ходе обысков в автомобиле, по месту жительства и работы фигуранта, а также других лиц, вероятно причастных к указанному правонарушению, было обнаружено огнестрельное оружие, боевые патроны, белое порошкообразное вещество в пакете, таблетки, похожие на психотропное вещество "МDМА", и пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 1млн 59тыс. грн залога.



Санкции инкриминируемых задержанного статей (ч.2 и ч.3 ст.307 УК Украины). предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

