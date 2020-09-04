Финансирование медицины должно быть на уровне 5% ВВП - Степанов

Финансирование медицины должно быть минимум на уровне 5% ВВП, сказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу. "Реальная медицина не стоит 3% ВВП. Нам необходимо выделить на медицину минимум 5%. Потому что если сравнивать с европейскими странами, то там показатели, начиная от 6-7% до 12% ВВП ", - сказал он.



"Наша команда начинает стратегическую реформу всех сфер медицины, включая медицинское образование, интернатуру, непрерывное обучение медработников, экстренная медпомощь, вторичка и медицина четвертого уровня",- добавил министр.



По его словам, из Фонда борьбы с COVID-19 на медицинскую сферу выделено 14,345 млрд грн.



"Постановлением Кабмина выделены средства в размере 14,345 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19. Из них 100 млн грн – на закупку аппаратов ИВЛ, 2,99 млрд грн – на обеспечение средствами индивидуальной защиты работников экстренки, медучреждений, лабцентров, закупку оборудования и повышение зарплат в лабцентрах, 5,3 млрд грн – на закупку оборудования в приемные отделения опорных медучреждений, 5,995 млрд грн – на доплаты медикам с 1 сентября. НСЗУ выплатила медучреждениям за предоставление помощи при COVID-19 около 3,5 млрд грн", - уточнил Степанов.



Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский и глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий призвали обеспечить финансирование медицины в 2021 году на уровне 6% ВВП.



В 2020 году на девять месяцев по программе медгарантий для НСЗУ в госбюджете запланировано 72 млрд грн, еще около 16 млрд грн дополнительно были выделены из Фонда борьбы с СOVID-19.

