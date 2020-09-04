Жара в ближайшие сутки спадет по всей Украине

В ближайшие сутки, 5 сентября, жара спадет по всей Украине, ведь с запада Европы в страну будет поступать умеренно-теплый и влажный воздух, сообщает в пятницу Укргидрометцентр. В субботу в южной части, большинстве центральных, ночью местами и в северных областях кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный (восточной части – восточный), 5-10 м/с, в южных и Донецкой областях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°, в западных областях 8-13°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 13-18°.



В Киеве в ночь на субботу местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков; температура ночью 13-15°, днем 23-25°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 сентября самая высокая температура днем была 30,5 в 2008г., самая низкая ночью 3,3 в 1901, 1906г.



6 сентября в северо-западной части, ночью также в Приазовье и в Крыму кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.



Ветер в южной и восточной части преимущественно восточный, на западе северо-западный, 7-12 м/с, на остальной территории переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, днем в западных и северных областях 22-27° (в Волынской, Ровненской и Львовской областях 18-22°), на остальной территории 25-30°.



В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.



4 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-26°, в Днепре в пределах Киева 21°.

