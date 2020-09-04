Для экстренной медпомощи до конца года закупят 400 новых авто - Степанов



Для экстренной медицинской помощи будет закуплено до конца года 400 новых автомобилей.



Об этом министр здравоохранения Максима Степанов сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент Укринформа.



"Мы забюджетировали дополнительно деньги на приобретение автомобилей экстренки и повышение зарплат медработников. 400 машин закупим до конца года, но это только часть", - сказал Степанов.



Он также обратил внимание на еще одну проблему в медицинской сфере - недостаток кадров. "Многие говорят о дефиците кадров в связи с коронавирусом. COVID тут не при чем, это результат пренебрежения медицинской сферой в течение 25 лет. И, действительно, дефицит кадров - огромная проблема", - сказал Степанов.



По его словам, сейчас в учреждениях здравоохранения остаются недокомплектоваными 24,7 тысячи врачебных должностей. При этом дефицит в сельской местности составляет порядка 8 тысяч человек.



"Людей некому лечить, и неважно сколько новых аппаратов ИВЛ мы дозакупим, если нам не хватает тех, кто умеет с ними работать, лечить, реанимировать, назначать медицинские средства", - подчеркнул глава Минздрава.



Стапанов добавил, что есть проблема и с медицинским образованием, как следствие - имеем недостаток врачей.



