Шабаш киевских ведьм

На съемки рекламного ролика Ирины Верещук (кандидат от «слуг» на должность киевского мэра) потрачено уже столько средств, что хватит на ремонт нескольких километров убитых столичных дорог. Но кто считает деньги, если обкуренные пиарщики «зеленых» захотели превратить Верещук в Мэри, прости Господи, Поппинс, которая, с...ка, летает с зонтом по Киеву?



Вот что это символизирует? То, что эта блондинка пролетит мимо должности, как фанера над закрытым на карантин Парижем? Или кто там у нас еще летает над Лысой горой… Ведьмы? Вроде бы не сезон. Однако съемки масштабного ролика продолжаются. Кран таскает Верещук и ее дублершу по всему центру. Был замечен на Рыбальском острове, где покоится арестованное имущество Петра Алексеевича. Он как бы продал его за триста миллионов долларов Сергею Тигипко, но мы-то с вами знаем: Сережа нищеброд. У него отродясь не было таких денег. Даже когда он работал в «Привате». Кстати, почему никто не бьет тревогу по поводу того, что братья Суркисы уверенно отсуживают у национализированного «Приватбанка» миллиарды гривен? Печерский суд комплексно удовлетворяет претензии родственничков, и у меня, к примеру, возник вопрос: а хватит ли денег вкладчиков этого учреждения для компенсации судебных исков? Все молчат, паники нет, но многие напряглись.



Возвращаюсь к теме летающих кандидатов. По логике, Виталию надо вставить в ж…пу вентилятор, чтобы изображал Карлсона, который, как в свое время Саакашвили, живет на крыше дома. Мэр у нас в самом расцвете сил и возможностей. Необъяснимый парадокс: все знают о его особом интеллекте, дружно ржут над «завтрашним днем», однако продолжают упорно жрать этот спортивный кактус.



Ровно шесть лет назад в лобби пятизвездочного венского отеля Виталик слегка сглупил, отказавшись баллотироваться в президенты. Скорее всего, коварный Фирташ отравил его газом ингибиторного воздействия класса «дурачок», подмешав его в чай. В результате Виталий впал в свое обычное состояние, пытался разговаривать с асфальтом и согласился стать мэром Киева

Кто там еще остался? Какой-то Пальчевский, который обвешал всю страну своей несбыточной «перемогой». До появления Верещук на кране это был самый тупой креатив кампании. Про Притулу я вообще молчу. Даже палочкой тыкать в это «культурное достояние нации» не хочется. Пусть оно засохнет в том месте, откуда вылезло

Феноменально. Никто не может составить ему конкуренцию. Рейтинг Виталика высок, как флагшток с кривым гербом и порванным в трех местах самым большим в мире флагом нации. По ходу, даже вентилятор ему не потребуется. Скажу больше: зреет заговор по продвижению Кличко в президенты Украины вместо Зеленского.Ровно шесть лет назад в лобби пятизвездочного венского отеля Виталик слегка сглупил, отказавшись баллотироваться в президенты. Скорее всего, коварный Фирташ отравил его газом ингибиторного воздействия класса «дурачок», подмешав его в чай. В результате Виталий впал в свое обычное состояние, пытался разговаривать с асфальтом и согласился стать мэром Киева. Его убедили, что это круче, чем президент. Он, естественно, поверил.И вот история, судя по всему, повторяется. Если, конечно, Дональда Фредовича изберут на второй срок. Мэрские выборы 2020 года рассматриваются группой политтехнологов в различной степени е...сти как трамплин для прыжка на место Зеленского. В том, что он не досидит до конца, практически никто не сомневается.«Взятие столицы» является принципиальным вопросом и для бывшего президента, ставшего «Крыголамом», «Черчиллем» и «Сывочолым гетьманом». Большая просьба к пиарщикам Порошенко, в частности к Игорю Грыниву: вы там, б...ть, определитесь с переименованием субъекта. Возможно, стоит его запустить в полет над Киевом на каком-нибудь несложном аппарате. Это будет символизировать взлет Петра Алексеевича, совмещенный с рекламой его любимого сорта вискаря.Многих киевлян и гостей столицы напугало появление на улицах города бордов с угрозой Петра Порошенко превратить Киев в «европейське мисто». Угроза сопровождалась портретом самого «Крыголама» с загадочной улыбкой на опавшем после детокса лице. Что это значит? Поднялся переполох в тусовке ограниченных политологов, блогеров и выгнанных из дурдома аналитиков. Заволновался и впал в непростое состояние Борислав Береза. Который Бляхер (два ругательства в одном слове).Он пока висит на бордах в роли лидера неизвестной партии «ЭКО», основанной, по всей видимости, Гретой Тунберг. Резко позеленевший Береза обещает всем борьбу с мусором и коррупцией. Наверное, это связанно с реформой МВД.Перепуг Березы понятен. В час «Х» он должен снять свою экологическую шарагу в пользу достойного кандидата. А тут портрет «Сывочолого» появился. Что делать? Пока ничего делать не надо. Интрига продолжается. Порошенко может стать лидером «ПЕС» на мэрских выборах. Повести за сбой стройные ряды гончаренок и геращенок и сложить голову Березы в борьбе за кресло Виталика.Но все может быть по-другому. Компания, которая сдает в аренду кран для съемок клипа Верещук, получила заказ на еще одно подъемное устройство. Якобы «полететь» должна супруга Порошенко Марина. Не высоко, но уверенно и красиво. Практически вертикально. Сам «Крыголам» летать не хочет. Во-первых, где вы видели летающий ледокол? Во-вторых, Петр Алексеевич, конечно, вывел из организма в испанские оффшоры много чего, но не настолько много, чтобы парить в небе как птица. Даже при помощи крана. Хотя мне лично идея очень нравится.Кто там еще остался? Какой-то Пальчевский, который обвешал всю страну своей несбыточной «перемогой». До появления Верещук на кране это был самый тупой креатив кампании. Про Притулу я вообще молчу. Даже палочкой тыкать в это «культурное достояние нации» не хочется. Пусть оно засохнет в том месте, откуда вылезло. Конечно, хорошо бы собрать всех кандидатов в мэры в сгоревшую «Теслу» Богдана и запустить на низкую орбиту в стиле Илона Маска. Но, к сожалению, они пока летают по Киеву…